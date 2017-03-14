Николай Статкевич: Без смены власти лучше уже не станет 25 14.03.2017, 14:32

Николай Статкевич

Терпение белорусского народа на пределе.

Об этом написал в Фейсбуке один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Страну завели в тупик.

Терпение народа на пределе. Люди пытаются свести концы с концами. Выживают, а не живут.

А с экранов холуйского телевидения обнаглевшая власть тычет нам в глаза своими шикарными дворцами и резиденциями, дорогими турнирами и самолетами, шлюхами и "прынцами". Когда многие не знают, чем накормить детей.

Без смены власти лучше уже не станет. Но никто за нас не уберет это зарвавшееся хамло. Деваться некуда - придется сделать эту работу самим. Самим очистить наш дом. Конечно, мы имеем право просто смести самозванцев, которые уже давно "переизбирают" сами себя. Но мы хотим очистить наш дом, а не поджечь его. Да и эта тварь спрячется за спины таких же белорусов, как и мы. Только в форме.

Поэтому надо все сделать спокойно и мирно. Это большая работа. Придется выходить на площади не один и не два раза. Пока "вертикаль коррупции" сама не начнет разваливаться от страха перед народом и к нам не приведут связанным виновника народных бед. Если сам этот виновник раньше не поймет, что лучше говорить и договариваться с народом.

Люди уже выходили и выходят на площади по всей стране. Теперь пришло время собраться в столице, чтобы узнать нашу силу.

Пусть вас не смущают истерики БТ о провокациях. Провокации у нас делает только сама власть. А сейчас им слишком нужны западные деньги. О провокациях не предупреждают, когда их готовят.

Соберемся, пройдем по столице, покажем стране, миру и власти свою волю. Скажем наше громкое - "Баста!" А потом вместе решим, как дальше будем убирать эту грязь из нашего дома.

25 марта в 14.00 около Академии наук в Минске.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!