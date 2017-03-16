Белорусским автомобилистам приготовили очередной «сюрприз» 19 16.03.2017, 10:14

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В стране изменен порядок зачислений транспортной госпошлины и штрафа за нарушение ПДД.

В Беларуси изменен порядок зачислений транспортной государственной пошлины и штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), пишет БелТА.

В связи со вступлением в силу с 28 января 2017 года инструкции о порядке зачисления, распределения и механизме возврата доходов республиканского и местного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2017 году изменен порядок зачисления государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с организаций и физических лиц. Уплата осуществляется в республиканский бюджет на счет главного управления Министерства финансов по Минску.

В Министерстве по налогам и сборам опубликовали на сайте также реквизиты для зачислений госпошлины.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения, налагаемые должностными лицами системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, необходимо уплачивать в республиканский бюджет на счет главного управления Министерства финансов по Центральному району Минска. Реквизиты для зачисления вышеназванного штрафа: номер счета 3 602 911 010 004. Наименование банка: Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк». Код банка: 795. УНП бенефициара: 100 064 110. Наименование налогового органа, осуществляющего контроль за уплатой платежей: ИМНС РБ по Центральному району Минска.