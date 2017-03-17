В Волковыске прошла акция солидарности с героями Маршей протеста 5 17.03.2017, 14:42

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Активист вывесил бело-красно-белые флаги в знак поддержки.

В Волковыске бывший кандидат в депутаты общественный активист Александр Сезень провел акцию солидарности с задержанными в Минске и Могилеве и Гродно активистами.

На одном из домов появились бело-красно-белые флаги в знак поддержки и против Декрета №3, передает «Радыё Рацыя».

«Своим действием мы хотим выразить поддержку и солидарность с теми людьми, которых незаконно задержали. Мы хотим показать, чтобы люди не боялись, чтобы видели, что есть люди, которые не согласны, и в районных городах. Мы хотим сказать, что мы солидарны со всеми, кто выступает против этой системы, против этих дурацких декретов», - рассказал Александр Сезень. Общественный активист в ближайшие дни планирует провести еще несколько акций солидарности с активистами, что находятся за решеткой.

Фото с сайта racyja.com