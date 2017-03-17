Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма 17.03.2017, 15:36

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Передача осужденных произошла в Белгородской области РФ в присутствии омбудсмена Татьяны Москальковой.

17 марта Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала Украине 12 ее граждан, которые находились в тюрьмах Крыма на момент его аннексии в 2014 году, сообщает gordonua.com.

Отмечается, что передача прошла в Белгородской области России в присутствии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В офисе украинского омбудсмена уточнили, что заключенных приняли в пункте пропуска на границе Украины в селе Гоптовка Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью России.

В декабре 2016 года Москалькова сообщила, что собраны документы для перемещения 17 заключенных из Крыма и России в Украину.

21 февраля 2017 года заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Украина согласовала с Федеральной службой исполнения наказаний России передачу 12 осужденных украинцев, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с территории аннексированного полуострова в РФ.

Передача должна была состояться 3 марта, но этого не произошло.

17 марта Москалькова и Лутковская договорились, что перемещение заключенных состоится в ближайшее время.