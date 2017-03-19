Три года лжи, или похмелье Путина 3 Леонид Гозман

19.03.2017, 14:53

Леонид Гозман

Масштабные преступления редко осуществляются без не менее масштабного вранья.

Большому Террору предшествовало вранье о заговорах, Холокосту – о «зловредной деятельности» евреев против немецкого народа.

Про Крым врали много и вдохновенно. О «Правом Секторе», который уже на подходе и будет вешать, о преследованиях русских (составлявших большинство и в Крыму, и в его руководстве), о сакральности Крыма для каждого русского человека, о том, что полуостров всегда принадлежал России, об отсутствии там наших войск и о приближении американских. Использовалась та же демагогия, с помощью которой нацисты в свое время обосновывали аннексию Судет.

Врали просто по привычке – ни при одном из украинских президентов Киев ничего не делал для Крыма и крымчан, идентификации с Украиной у большинства населения не выработалось, а негативизм по отношению к правящему Крымом криминалу естественным образом распространялся на все государственные институты Украины. Думаю, что, если бы в Крыму были проведены процессы, аналогичные тем, которые прошли в Шотландии и в Каталонии, сторонники независимости, а может быть, даже и сторонники присоединения к России победили бы. Конечно, этот процесс занял бы не один год, в ходе переговоров пришлось бы решать десятки сложнейших проблем, связанных, прежде всего, с обеспечением прав тех жителей Крыма, которые не захотели бы ни отделяться от Украины, ни, тем более, становиться частью России. Ну и, конечно, одной из самых острых была бы проблема прав крымско-татарского народа - единственного, по сути, который имеет историческое право говорить: «Крым – наш!».

Но властям РФ все это было не нужно, им нужно было устроить праздник, маленькую победоносную войну, доказать своему народу и всяческим врагам собственную крутизну. А на людей, в том числе тех в Крыму, которые хотели, чтобы Крым стал Россией, им было наплевать. Они просто цинично воспользовались их настроениями, их недовольством властью и ностальгией. Ведь теперь, когда следующий президент России вынужден будет извиняться за всю эту авантюру, когда начнутся тяжелейшие переговоры по восстановлению разрушенного миропорядка, платить – нестабильностью, резкими изменениями жизни и многим другим – придется тем самым людям, которых мы, якобы, освободили.

И вот, через три года большинство в России, по-прежнему, считает, что все было сделано правильно. Но праздник куда-то делся, радость ушла, осталось озлобление против врагов внешних и внутренних, пытающихся задавить нас санкциями – это из-за них, врагов мы плохо живем. Мы хорошие, но доброту нашу никто не ценит. А значит, мы должны защищаться, а лучшая защита – нападение, хоть в Сирии, хоть где. Праздничный митинг убрали на Смотровую площадку, подальше от Кремля, платят участникам по триста рублей, а главный автор всего этого, Владимир Путин, на него не пришел. Похмелье!

Леонид Гозман, «Фейсбук»