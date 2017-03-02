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Жителям Воронежа подарили конфеты с изображением офицера Вермахта

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  • 2.03.2017, 10:30
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К коробкам прилагался слоган: «С таким защитником как ты можно спать спокойно».

Несколько мужчин получили такие подарки на 23 февраля - конфеты «Птичье молоко», на праздничной упаковке которых был изображен солдат нацистской Германии.

На переднем плане праздничной упаковки был изображен офицер Вермахта со знаками отличия на форме: герб в виде черного орла и орден Железного креста. Напротив солдата красовалась надпись: «С таким защитником как ты можно спать спокойно».

В студии, где были оформлены подарочные наборы, рассказали, что заказчик, вероятно, по ошибке, сам выбрал один из предложенных вариантов оформления, а затем утвердил объем заказа, который в заметке издания не называется, отмечает kp.ru со ссылкой на СМИ Воронежа.

На сайте «МОЁ! Online. Воронеж» уже прокомментировали «ошибочку»: «Бездари тупые!».


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