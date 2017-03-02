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В Печах умер молодой солдат

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  • 2.03.2017, 11:39
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Минообороны пыталось замять инциндент.

Как сообщает «Наша Нива», 19 января в 72-м объединенном учебном центре в Печах под Борисовом умер солдат воздушно-десантных войск.

По информации от источников, парню стало плохо прямо на плацу, спасти его не удалось.

В Министерстве обороны факт смерти не отрицают.

«Это имело место, но мы не комментируем происшествие по этическим причинам, тем более, что это не связано непосредственно с прохождением военной службы», — заявил пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.


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