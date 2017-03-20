Браво, единая Европа! 3 Алексей Мельников

20.03.2017, 13:59

Демократическая Европа переходит в наступление.

Тактическое поражение на выборах в Австрии и Нидерландах объективных союзников путинцев по разделению Европы — «евроскептиков» продолжает углубляться.

Вчера, в 59 городах и 9 странах Европы, в преддверие выборов во Франции и Германии, прошли массовые акции граждан в поддержку единой демократической Европы.

Для нашей страны эти события имеют значение не меньшее, чем для Европы.

Выстоит единая Европа – будет сохранен вектор европейского развития, который отстаивает в России демократическая оппозиция.

Поэтому объективно европейцы сражаются с «евроскептиками» не только за свои цели, но и за образ будущего, за цель для граждан России.

Для России есть еще одно измерение европейской атаки в защиту Европы.

Несколько лет назад, восхищенно взирая на европейских «национал-демократов», у нас в России тоже стали появляться ухудшенные копии национал-популистов с похожим отношением к миграции и глобализации.

Маленькие, струганные на подлых «русских маршах» ле пенчики с таким же националистическим навалом, мутными взглядами, популистскими предложениями. И тоже, как бы, «антисистемные».

Европа влияет на Россию.

Поражение в Европе «старших братьев» наших вечных задников, вторичных национал-популистов, энергичная и массовая контратака людей в защиту Европы, бьет и по российским национал-популистам, превращает их в идейное движение без будущего.

Во всяком случае, без европейского будущего.

А провинциальная идейная помойка есть у нас в стране и сегодня – она зовется путинизмом. С его приложениями – авторитаризмом, евроскептицизмом, национализмом, популизмом и тоской по стоптанным и дырявым сталинским сапогам, давившим тупой подошвой народы Европы.

Браво, единая Европа!

Алексей Мельников