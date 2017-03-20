Мать 4-х детей из Могилева: Чтобы не было стыдно перед собой, надо идти на Марш 4 20.03.2017, 14:16

Все белорусы, независимо от социального положения и доходов, должны быть солидарны в борьбе с незаконной властью.

Родители 4-х детей Елена и Юрий Крень пришли 15 марта на могилевский «Марш нетунеядцев».

О пережитом на День Конституции семья рассказала «Радыё Свабода».

В семье Крень четверо детей. Младшему Илье нет и года. Пока родители были заняты беседой, за мальчиком сдледила его старшая сестра Ксюша. Еще один сын Роман был занят чтением. А дочь Анна сейчас учится в Минске.

Елена и Юрий отметили, что их семья не испытывает нужды. Оба супруга - предприниматели. Занимаются оформлением усадебного ландшафта.

«Наш занятие сезонное, но мы привыкли так жить», - объяснили журналистам жизненные обстоятельства хозяева.

«Декрет № 3 вообще нас не коснулся, но до нас наконец дошло, что нужно быть вместе с людьми, - сказали они. - Надо быть солидарными с другими, ибо настанет время, и тебя что-то другое коснется».

«Мы посчитали, что нам будет стыдно перед собой, если на «Марш нетунеядцев» не пойдем, - отметила Елена. - Мы видим, что происходит в нашей стране и с нашими людьми. Наша семья живет неплохо, но вокруг столько горя, и хотелось поддержать морально тех, кому нелегко живется».

«Я уважаю гомельского блогера Максима Филипповича, который сейчас держит голодовку в заключении. И, видимо, он меня и подохотил подняться с дивана, чтобы выйти на улицу и обратиться к людям. Мысли Филипповича совпадают с моими, может, поэтому я сразу прониклась уважением к нему. Я, думаю, что каждый честный человек в нашей стране - это Максим Филиппович», - рассказала Елена.

На митинге в своей речи Елена призвала протестующих быть солидарными с блогером.

«Он делится своими мыслями, как каждый из нас, и излагает их в интернет. Давайте поддержим его словами «Я Максим Филиппович», - обращалась Елена к толпе. В ответ митинг выкрикнул: «Я Максим Филиппович!».

«В этот момент я чуть не заплакала, - призналась Елена журналисту. - Я уверена, что о Филипповича мало кто знает, однако, дружное скандированием было настолько трогательным, что от слез воздержаться было очень трудно».