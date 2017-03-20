закрыть
21 марта 2017, вторник, 1:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира

9
  • 20.03.2017, 22:42
Билл Гейтс
ФОТО: GETTY IMAGES

Журнал Forbes опубликовал новый ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в четвертый раз возглавил список богатейших людей мира по версии американского журнала Forbes. Новый перечень был опубликован в понедельник, 20 марта. Состояние создателя программного обеспечения Microsoft оценено в 86 млрд долларов, а за последний год Гейтс заработал 11 млрд долларов, передает «Немецкая волна».

Второе место в рейтинге за 2017 год занял инвестор Уоррен Баффет, владеющий 75,6 млрд долларов (плюс 14,8 млрд долларов за год), а замыкает тройку самых богатых людей основатель Amazon Джефф Безос (состояние 72,8 млрд долларов, рост за последний год - 27,6 млрд долларов). Forbes отмечает, что Безос, оказавшийся в тройке лидеров впервые, за последний год заработал больше остальных участников списка. В прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место.

На этот раз в ежегодный глобальный рейтинг долларовых миллиардеров попали 2043 человека. Их совокупное состояние журнал Forbes оценил в 7,67 трлн долларов.


Мнение

25 марта надо выйти ради себя
25 марта надо выйти ради себя Павел Виноградов
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич