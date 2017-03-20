Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира 9 20.03.2017, 22:42

Билл Гейтс

ФОТО: GETTY IMAGES

Журнал Forbes опубликовал новый ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в четвертый раз возглавил список богатейших людей мира по версии американского журнала Forbes. Новый перечень был опубликован в понедельник, 20 марта. Состояние создателя программного обеспечения Microsoft оценено в 86 млрд долларов, а за последний год Гейтс заработал 11 млрд долларов, передает «Немецкая волна».

Второе место в рейтинге за 2017 год занял инвестор Уоррен Баффет, владеющий 75,6 млрд долларов (плюс 14,8 млрд долларов за год), а замыкает тройку самых богатых людей основатель Amazon Джефф Безос (состояние 72,8 млрд долларов, рост за последний год - 27,6 млрд долларов). Forbes отмечает, что Безос, оказавшийся в тройке лидеров впервые, за последний год заработал больше остальных участников списка. В прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место.

На этот раз в ежегодный глобальный рейтинг долларовых миллиардеров попали 2043 человека. Их совокупное состояние журнал Forbes оценил в 7,67 трлн долларов.