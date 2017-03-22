Медики назвали укрепляющие нервную систему продукты 9 22.03.2017, 17:03

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Витамин В12 имеет серьезное и разностороннее влияние на состояние здоровья человека.

Витамин В12 - один из самых сложных витаминов, на сегодня известных науке. Даже небольшой дефицит этого витамина может привести к анемии вызвать усталость и депрессию. Серьезный дефицит его приводит к повреждениям мозга и центральной нервной системы.

Витамин В12 вырабатывается бактериями и содержится в продуктах животного происхождения, сообщает healthyliving.com.ua.

Семь фактов о витамине В12

1. Влияет на уровень энергии

2. Важен для нормального функционирования памяти

3. Влияет на настроение

4. Важен для здоровья сердца

5. Влияет на внешний вид

6. Влияет на пищеварение

7. Защищает от рака

Суточная потребность в витамине В12 составляет 3 мкг в сутки. Так в каких продуктах он содержится?

9 продуктов с содержанием витамина В12

1. Морепродукты. В 100 граммах моллюсков содержится 99 мкг витамина В12. Другие источники витамина - устрицы и мидии.

2. Говяжья печень. В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Другие источники витамина: ливерная колбаса, куриная печень, паштет фуа-гра.

3. Рыба. Хорошие источники витамина В12 - это такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель. В 100 граммах скумбрии - 19 мкг витамина В12.

4. Ракообразные. Это крабы, креветки, лангусты и омары. В 100 граммах крабового мяса - 11,5 мкг витамина В12.

5. Красное мясо. В 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.

6. Молоко. В 100 граммах нежирного молока содержится до 0,5 мкг витамина В12.

7. Йогурт. Йогурт - прекрасный источник не только кальция и пробиотиков, но и витамина В12.

8. Сыры. В 100 граммах моцареллы - примерно 0,5 мкг витамина В12.

9. Яйца. Витамин В12 содержится во многих видах яиц: куриных, гусиных, утиных, индюшиных и перепелиных.