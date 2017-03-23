На чем сейчас зарабатывают олигархи в Украине Михаил Саакашвили, «Новое время»

23.03.2017, 11:31

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Раньше основным источником являлся российский газ, теперь этот вариант отпал.

Чтобы избавиться от влияния олигархов, нужно полностью поменять политический класс, госаппарат и изменить экономические отношения.

Как этого достичь? Во-первых, провести выборы в Верховную Раду по новому избирательному закону, когда к власти смогут прийти совершенно новые люди и новые партии. Во-вторых, сегодня государственный аппарат по определению находится под влиянием олигархов, поскольку у чиновников нет нормальных зарплат, у судей нет нормальных зарплат, у правоохранительных органов нет. Им платят местные царьки. Вдобавок стоит сократить количество чиновников в два раза.

В судебной системе следует срочно ввести антикоррупционные трибуналы и найти сто антикоррупционных судей, которые займутся олигархами, чисткой той же судебной системы и госорганов.

На чем сейчас зарабатывают олигархи в Украине? Раньше основным источником являлся российский газ, теперь этот вариант отпал. Остались госпредприятия и рынок энергетики.

Дмитрий Фирташ, например, никогда не был формальным владельцем Одесского припортового завода (ОПЗ) или Сумыхимпрома, но каким-то образом именно он вводил эти госкомпании в долги. Порошенко изначально был не олигархом, на шоколаде олигархом не будешь. Однако сейчас он стал олигархом, принявшись использовать государственную власть для своего обогащения. Сначала он не был в угле или газе, но теперь зашел в эти сектора.

Что касается энергетики, то в парламенте лежит законопроект, внесенный туда под нажимом ЕС, который в принципе решает вопрос, предлагая разбить рынок энергетики на генерацию и дистрибуцию. Например, сегодня у Рината Ахметова все в одних руках – и генерация, и дистрибуция. Как только генерация сосредоточиться в одних руках, дистрибуция в других, а шахты в-третьих, появится конкуренция и власть олигархов уменьшится.

И, конечно, следует приватизировать госпредприятия. Криворожсталь – классический пример неолигархической приватизации. Единственное в Украине предприятие, которое не кричит, что перекрытие путей из Донбасса их подкосит. Это единственное предприятие, которое не кричит, что у них проблемы, что их нужно субсидировать. Следует превратить все наши госпредприятия в Криворожсталь. И привести иностранных инвесторов. И тогда у олигархов не будет возможности получать сверхдоходы, тогда у них не будет возможности финансировать медиа.

В Грузии местных олигархов особо не было, поэтому нам было проще. Зато у нас были российские олигархи, которые во много превосходили всех остальных.

Кроме того, Украине нужно снизить налоги. Почему? Потому что на сегодняшний день НДС обратно получает, как правило, только олигарх. Например, олигархический агрохолдинг сжирает всех участников рынка, потому что только он получает возмещение НДС. Правительство выделяет напрямую деньги фермерам, но все эти средства в итоге идут на агрохолдинги. Поскольку фермеры платят налоги, а государство раздает собранное аграрным олигархам. По фермерам бьют регуляции, их терроризирует местная власть.

Еще одно задание – резко сократить регуляции. Ведь как управляют олигархи? С помощью огромного количества регуляций для всех участников рынка, которые все должны выполнять, кроме олигархов. Или же путем валютного контроля, а также таможенных барьеров. Значит, нужно отменить валютный контроль и таможенные барьеры.

Михаил Саакашвили, «Новое время»