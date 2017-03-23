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Владимир Орлов: Успех книги «Айчына» - результат перемен в настроении белорусов

  • 23.03.2017, 13:57
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Фото: Якуб Сушчынскі

Павел Татарников и Владимир Орлов презентовали в Гродно свою новую книгу.

В Гродно с презентацией уже известной в Беларуси книжки «Айчына» приехали авторы Павел Татарников и Владимир Орлов.

В Центре городской жизни прошла автограф-сессия, а также встреча с читателями.

Книга уже увидела свой второй тираж, а это успех.

«Мы просто гордимся этим успехом и хотим, чтобы и вы разделили нашу радость. Я это говорю, чтобы сделать вывод, - успех этой книжки не только и не столько стал результатом нашей работы, сколько результатом тех перемен, которые происходят в нашем обществе. Все больше и больше людей хотят иметь свою Родину, и я имею в виду не только книгу в библиотеке», - рассказал Владимир Орлов «Радыё Рацыя».

Фото: Якуб Сушчынскі


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