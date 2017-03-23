Британский школьник нашел ошибку в данных NASA по МКС 2 23.03.2017, 21:45

Школьник Майлз Соломан обратил внимание учителя на ошибку, а затем они вместе сообщили о ней в NASA.

17-летний подросток из Шеффилда обратил внимание ученых на ошибки в данных, записанных на Международной космической станции.

Детекторы влияния космической радиации на организм человека показали отрицательное значение энергии, чего просто не могло быть, передает firstsocial.info ссылкой на Science Alert .

Во время пребывания британского астронавта Тима Пика на станции детекторы записывали уровни излучения на МКС. Когда ничего не попадало в детектор, записывалось отрицательное значение этого показателя, а не нулевой, как следовало бы.

Школьник по имени Майлз Соломан обратил на этот сбой внимание учителя, а затем они вместе сообщили об ошибке в NASA. Оказалось, что на этот сбой никто не обращал внимания.