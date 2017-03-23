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Виктор Радьков: Глобальная цель брестского «Динамо» - стать суперклубом Беларуси

  • 23.03.2017, 22:45

Директор по развитию брестского «Динамо» на встрече команды с болельщиками рассказал о глобальной цели клуба.

- Уже давно ходят слухи об открытии нового клубного магазина. Что можете сказать по этому поводу?

- Фан-шоп будет в центре города, на улице Советской, на втором этаже торгового центра "Атис Холл". Сейчас он в предзапускном состоянии. Надеемся открыть его в течении ближайших недель.

- Не может ли возникнуть ситуация, при которой цели руководства будут расходиться с целями тренерского штаба?

- Наша глобальная цель — стать суперклубом Беларуси. Клубом, который будут узнавать и уважать на международном уровне. Мы стараемся, мы будем стараться дальше, — приводит слова Радькова официальный сайт "Динамо".


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