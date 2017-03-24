В парламенте Норвегии потребовали отреагировать на ситуацию в Беларуси 5 24.03.2017, 9:07

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МИД Норвегии должен ответить, какие меры он предпримет для освобождения новых политзаключенных в нашей стране.

Вице-депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Мари Льёнес Брекке (Marie Ljones Brekke) обратилась 22 марта к министру иностранных дел Норвегии в связи с ситуацией в Беларуси. Текст обращения приведен на сайте Стортинга, сообщает krynica.info.

В своем обращении она отмечает, что 10 марта в Беларуси были задержаны и арестованы три лидера оппозиционной правоцентристской коалиции, которые участвовали в мирной демонстрации против декрета о тунеядцах. Кроме того, были задержаны и многие другие участники протестов. При этом правозащитная организация «Вясна» описала аресты как насильственные, проводимые людьми в штатском, которые вытягивали людей из общественного транспорта и бросали в автомобили без номеров. Мари Брекке также напомнила, что Беларусь была подвержена резкой критике со стороны ОБСЕ за массовые фальсификации выборов и авторитарную власть.

«Отреагировал ли на это министр, чтобы заставить белорусские власти освободить этих и других политических заключенных, а также какие меры будет предпринимать министр иностранных дел для того, чтобы Беларусь уважала основные права человека, такие как свобода свободы слова?» — задала вопрос вице-депутат.