США усложняет процедуру выдачи виз 11 24.03.2017, 13:08

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Исключения будут сделаны для граждан 38 государств.

Администрация США значительно ужесточает доступ на территорию США для миллионов приезжающих со всего мира. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает газета The New York Times со ссылкой на меморандумы для внутреннего пользования, разосланные госсекретарем Рексом Тиллерсоном по американским диппредставительствам.

Согласно этим меморандумам, разосланным в период с 10 по 17 марта, резко ужесточаются правила въезда в США для граждан всех стран, за исключением 38 государств, в число которых входят Германия и почти вся Европа, а также Австралия, Япония, Южная Корея и ряд других. Новые предписания разработаны во исполнение меморандума президента США Дональда Трампа от 6 марта, в котором он поручил госдепартаменту и другим ведомствам ужесточить проверку въезжающих в США, пишет DW.

Адреса электронной почты и логины к соцсетям

Ответственность за проверку въезжающих в США возлагается на консульских работников. Они должны будут тщательно проверять иностранцев на предмет связей с джихадистской группировкой "Исламское государство". Желающие получить въездную визу в США должны будут сообщать не только обо всех работодателях и посещенных странах за последние 15 лет, но и представить все свои адреса электронной почты, телефонные номера и логины к социальным сетям.

Адвокаты полагают, что введение новых правил привет к увеличению отказов в выдаче виз, а также к значительному замедлению обработки заявлений. Дональд Трамп уже дважды потерпел поражение в судах, пытаясь ввести запрет на въезд в США для граждан сначала семи, а впоследствии шести преимущественно исламских государств, в том числе Ирана, Йемена и Судана.

Президент объясняет свои действия угрозой для США со стороны "исламского радикального терроризма".