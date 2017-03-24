Экс-министр Украины стала министром финансов Пуэрто-Рико 24.03.2017, 13:59

Наталья Яресько

Фото: Кабинет министров Украины

В 2014–2016 годах Наталья Яресько внесла большой вклад в реструктуризацию долга Украины.

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько возглавила финансовое ведомство Пуэрто-Рико – территории, которая находится под управлением США и была недавно объявлена банкротом, передает «Радио Свобода».

Американское ведомство, контролирующее финансовую систему Пуэрто-Рико, заявило, что за 4 года необходимо сбалансировать бюджет территории и вернуть ее на финансовые рынки. Сотрудник ведомства отметил, что в 2014–2016 годах, управляя украинскими финансами, Яресько внесла большой вклад в реструктуризацию 15-миллиардного долга Украины, вернув доверие к экономической жизнеспособности страны.

Экономист и предприниматель Наталья Яресько родилась в США в семье украинских иммигрантов.