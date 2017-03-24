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Граффити на «стене Щеткиной» продержалось полдня

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  • 24.03.2017, 14:37
Фото: Еврорадио

Коммунальщики закрасили изречение Мартина Лютера Кинга.

Около 13 часов 24 марта сотрудница ЖЭСа уничтожила граффити на известной «стене Щеткиной». Фраза Мартина Лютера Кинга «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным» просуществовало всего полдня, передает «Еврорадио».

«Стена Щеткиной» — пожалуй, самая известная стена в Минске в последнее время. На ней периодически появляются социальные граффити, которые тщательно уничтожают ЖЭСовские работники.

В частности, минчане уже познакомились с портретом экс-министра труда Марианны Щеткиной (с подписью «Это я автор налога на безработных»), надписью «Вы сами все понимаете» и портретом экс-премьера Михаила Мясниковича.


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