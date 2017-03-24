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Комментатор: Домрачева за два месяца подготовилась лучше, чем вся команда

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  • 24.03.2017, 14:45
Дарья Домрачева
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Возвращение звезды белорусского биатлона происходит с опережением графика.

Комментатор телеканала «Беларусь 5» Александр Казюкевич в очередном выпуске программы «Опять по пятницам» в том числе поделился впечатлением о возвращении Дарьи Домрачевой в биатлон, пишет pressball.by.

«Появилась Даша — может быть, не столь ярко выступила, но стабильно и надежно. Домрачева засвидетельствовала, что она за эти два месяца подготовилась лучше, чем вся команда, проходившая полную предсезонку», - рассказал Александр Казюкевич.


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