Комментатор: Домрачева за два месяца подготовилась лучше, чем вся команда 3 24.03.2017, 14:45

Дарья Домрачева

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Возвращение звезды белорусского биатлона происходит с опережением графика.

Комментатор телеканала «Беларусь 5» Александр Казюкевич в очередном выпуске программы «Опять по пятницам» в том числе поделился впечатлением о возвращении Дарьи Домрачевой в биатлон, пишет pressball.by.

«Появилась Даша — может быть, не столь ярко выступила, но стабильно и надежно. Домрачева засвидетельствовала, что она за эти два месяца подготовилась лучше, чем вся команда, проходившая полную предсезонку», - рассказал Александр Казюкевич.