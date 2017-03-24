Представитель ПА ОБСЕ: Белорусы имеют право на свободу слова и мирную демонстрацию 1 24.03.2017, 17:20

Кент Харстед

Фото: tut.by

Глава рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед прокомментировал ситуацию в Беларуси накануне 25 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ (перевод - tut.by).

«Белорусские власти должны проявлять сдержанность в обращении с демонстрантами. Основополагающие права граждан должны соблюдаться, в том числе на свободу слова и мирную демонстрацию. Я особенно обеспокоен превентивными арестами и запугиваниями, которые, как сообщается, направлены на то, чтобы помешать определенным людям принять участие в демонстрациях», — заявил Харстед.

При этом он добавил, что «у демонстрантов также есть обязательства».

«Свобода собраний связана с обязанностями. Организаторы и участники демонстраций должны следить за тем, чтобы они происходили в спокойной и мирной атмосфере. Я считаю, что подавляющее большинство людей в Беларуси ожидают, что поведение всех участников демонстраций будет умеренным и ответственным», — сказал руководитель рабочей группы.