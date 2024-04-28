Трамп сохраняет преимущество над Байденом в предвыборной гонке 28.04.2024, 21:13

Дональд Трамп

Соцопрос CNN.

Экс-президент США Дональд Трамп имеет преимущество над действующим президентом Джо Байденом в предвыборной гонке. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN, опубликованные в воскресенье, 28 апреля.

Отмечается, что 49% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа. Такие же результаты были и в предыдущем январском опросе. В то же время поддержка Байдена составляет 43%, тогда как в январе было 45%.

Кроме этого, 55% всех американцев сейчас считают президентство Трампа успешным, зато 44% - провальным.

Оценивая пребывание в должности Байдена, 61% избирателей считает его президентство неудачным, тогда как 39% - успешным. Для сравнения в январе 2022 года опрос показывал, что 57% избирателей были недовольны правлением Байдена, зато 41% считал его президентство успешным.

Также отмечается, что 92% республиканцев считают, что президентство Трампа было успешным, тогда как 73% демократов говорят аналогичное о Байдене.

14% американцев говорят, что считают обоих лидеров неудачными, в то же время 8% считают их успешными.

Почти половина зарегистрированных избирателей, 47%, считают президентство Байдена неудачным, зато говоря, что президентство Трампа было успешным. Кроме этого, 30% считают Байдена успешным президентом, а Трампа — нет.

В целом впечатления от обоих кандидатов остаются преимущественно негативными (58% избирателей негативно относятся к Байдену, 55% к Трампу).

17% зарегистрированных избирателей утверждают, что они негативно относятся как к Байдену, так и к Трампу, и, выбирая между ними, они отдадут предпочтение Трампу в соотношении 43% против 31%. При этом 25% этой группы сказали, что они бы проголосовали за кого-то другого или просто не уверены, кого бы они поддержали.

Опрос проводился с 18 по 23 апреля 2024 года среди взрослых граждан США. Опрошено 1212 американца, включая 967 зарегистрированных избирателей. Результаты среди полной выборки имеют погрешность ±2,6 процентных пунктов. Для результатов среди зарегистрированных избирателей погрешность составляет ±3,8 процентных пунктов.