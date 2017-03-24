Польские СМИ: Белорусская оппозиция призывает к солидарности 1 24.03.2017, 17:29

Как Польша когда-то получила поддержку демократической оппозиции и подполья, так и поляки сегодня должны помочь белорусам.

23 марта в Сейме Польши прошло экстренное заседание Комиссии иностранных дел в связи с кризисной ситуацией в Беларуси. Заседание комиссии вели лидер партии «Гражданская платформа», бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына и заместители председатели комиссии Роберт Тышкевич («Гражданская платформа») и Пшемыслав Чернецкий («Право и справедливость»), пишет польский портал Wiadomo.co (перевод - Charter97.org).

«Мы должны поддержать наших белорусских друзей», - сказал Гжегож Схетына, глава Комиссии иностранных дел.

Комиссия приняла специальную резолюцию, в которой «требует освободить всех арестованных и репрессированных, призывает польское правительство к решительным действиям»

«В настоящее время в Беларуси бушует политический и экономический кризис», - рассказал руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий.

Польша должна быть голосом свободной Беларуси в Европе

«Как Польша когда-то получила поддержку демократической оппозиции и подполья, так мы сегодня должны помочь в этом нашим белорусским друзьям. Для этого мы и проводим эту встречу, поэтому так активна деятельность Комиссии иностранных дел и Сейма по этому вопросу», - сказал Схетына.

В резолюции, единогласно принятой вчера, депутаты требуют немедленного освобождения всех арестованных и репрессированных общественных деятелей, журналистов, граждан, которые принимали участие в акциях протеста в Беларуси. Они призывают также польское правительство усилить поддержку правозащитных организаций и независимых СМИ в Беларуси, активно представлять интересы Беларуси на европейской арене.

«Крайне важно, чтобы Польша была голосом свободной и демократической Беларуси в Европе. Так всегда было и так должно быть и дальше», - рассказал депутат Роберт Тышкевич, заместитель председателя Комиссии иностранных дел. Он был организатором встречи, на которую, к сожалению, не смогли приехать все приглашенные.

«Руководители оппозиционных политических партий, приглашенные нами, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси, сегодня находятся в заключении, они были приговорены к 15-ти и 12-ти дневным арестам», - пояснил Схетына.

В Беларуси бушует экономический и политический кризис. С середины февраля в разных городах проходят акции протеста против так называемого налога на «тунеядство». Протестующие требуют проведения демократических парламентских и президентских выборов. С начала марта начались задержания участников и организаторов демонстраций. Большинство из них получили штрафы и административные аресты.

«Ситуация в Беларуси аналогична той, которая была семь лет назад, когда против оппозиции и гражданского общества в Минске режим применил силу», - рассказал один из лидеров Белорусского Националього Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

«У нас новая ситуация, которая требует быстрого реагирования. К сожалению, улучшение отношений между польскими властями и правительством Беларуси привело к сокращению поддержки гражданского общества в Беларуси», - сказал Алесь Беляцкий.

Оппозиция направила открытое письмо в Сейм и Сенат Польши: «Только компромисс и переговоры властей с оппозицией могут сегодня спасти независимость Беларуси и остановить скатывание страны в глубины социального хаоса и региональной нестабильности. Сами белорусские власти не в состоянии этому помешать».

Политики уже на прошлой неделе призвали отреагировать на ситуацию в Беларуси, реакция на репрессии, направленные против оппозиции в Беларуси, «будет тестом для польской дипломатии».