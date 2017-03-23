Лидеры белорусской оппозиции обратились к Сейму Польши 23.03.2017, 19:39

Именно в эту трудную минуту независимая Беларусь нуждается в помощи со стороны самого близкого соседа Польши и всего Европейского Союза.

Об этом заявили участники слушаний, которые прошли сегодня в Комиссии по иностранным делам Сейма Польши. В Сейме Польши выступили один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, руководитель правозащитного центра “Вясна” Алесь Беляцкий, зампредседателя Партии БНФ Алесь Стрельцов, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Дмитрий Бондаренко, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, один из руководителей Белорусской христианской демократии Денис Садовский, зампредседателя движения “За свободу” Галина Скороход, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, содиректор Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк, председатель Белорусской ассоциации журналистов Алесь Бастунец, директор телеканала “Белсат” Агнешка Ромашевская-Гузы и другие.

Белорусские участники также приняли обращение к депутатам Сейма Польши:

“Сегодня Беларусь переживает трудную ситуацию. Неудачная экономическая политика белорусских властей за последние 22 года привела к острому экономическому кризису. Данный кризис вызвал волну социальных протестов, которые продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Усилились репрессии, которым подвергается также польская диаспора. В то же время ситуация в Беларуси становится все более тяжелой. Вместе с экономической катастрофой и угрозой со стороны России в стране зреет серьезный моральный, культурный и духовный кризис.

Именно в эту трудную минуту независимая Беларусь нуждается в помощи со стороны самого близкого соседа Польши и всего Европейского Союза. Мы должны выработать способы, чтобы склонить белорусские власти к прекращению репрессий и компромиссу с гражданским обществом и демократической оппозицией.

Только компромисс и переговоры властей с оппозицией могут сегодня спасти независимость Беларуси и остановить скатывание страны в глубины социального хаоса и региональной нестабильности. Сами белорусские власти не в состоянии этому помешать.

Во имя ответственности за будущее Беларуси, белорусское общество должно стать частью политического процесса и мирных перемен внутри страны. Cчитаем, что для будущего Беларуси и внутреннего консенсуса в ближайшем будущем должны быть организованы демократические выборы, согласно демократическим нормам, согласно предписаниям, которых придерживаются во всем свободном мире – свободная политическая конкуренция, гласность и честный подсчет голосов.

Обращаемся к властям Республики Польша – ближайшему историческому и этническому соседу – с просьбой о поддержке наших действий, направленных на проведение диалога между властями и белорусским обществом. Оказываемая ранее нашему народу дружба, доброта, а также опыт Польши, сегодня нам особенно нужны для сохранения независимости Беларуси. Независимость Беларуси является также является глубинным интересом Польши”.