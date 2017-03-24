Сын Виктории Азаренко получил белорусское гражданство 9 24.03.2017, 17:37

Известная белорусская теннисистка показала белорусский паспорт трехмесячного сына.

Фотографию документа с комментарием опубликовала группа поклонников теннисистки во «ВКонтакте», пишет tut.by.

Болельщики Виктории Азаренко размещают в своей группе все информационные сообщения о спортсменке, в том числе и то, что публикует сама Вика. В этот раз свежее фото теннисистки пропало из ее соцсетей, однако фанаты успели сохранить его.

«Лео получил свой белорусский паспорт», — говорится в тексте на снимке, на котором можно рассмотреть профиль Азаренко.

Напомним, 20 декабря 2016 года Виктория Азаренко стала мамой. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.