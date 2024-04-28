«Из взвода осталось в живых три человека, молитесь» 2 28.04.2024, 13:55

3,014

В РФ слили масштабы потерь мобилизованных.

РФ продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В Башкортостане сообщили о гибели почти целого взвода, сформированного из мобилизованных.

Внимание на инцидент обратил российский военный аналитик Ян Матвеев, передает dialog.ua.

Он обнаружил на одном из православных пабликов РФ сообщение с просьбой помолиться о 1-м взводе ВС РФ из Башкортостана. Оно было почти полностью уничтожено в войне против Украины.

«Из 1-го взвода мобилизованных Башкортостана осталось в живых 3 человека. Помолитесь», - говорилось в сообщении.

Матвеев отметил, что в данный взвод было мобилизовано 25 человек. В результате боев смертность там составила 88 %. Это колоссальное количество.

«Из 25 человек мобилизованных в живых остались трое — 88% погибли. Не ранены, не комиссованы по инвалидности, а именно погибли. Вот вам и реальная картина потерь российской армии», - отметил российский эксперт.

Такие огромные потери - это результат излюбленной тактики военного командования РФ. Наступать россияне предпочитают так называемыми «мясными штурмами», когда позиции ВСУ буквально заваливают большим количеством живой силы, не считаясь с «200-ми» и «300-ми».