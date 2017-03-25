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Владимир Некляев не доехал до Минска

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  • 25.03.2017, 8:22
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Владимир Некляев

Политика сняли с поезда в Бресте, когда он возвращался из Варшавы в Минск.

О задержании Некляева сообщил на своей странице в Фейсбуке директор агентства БелаПАН Алесь Липай:

«А во втором часу ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии по положению в Беларуси».

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года и бывший политзаключенный Владимир Некляев в составе делегации белорусской оппозиции и гражданского общества встречался в Варшаве с польскими политиками, а 23-го марта они участвовали в слушаниях в Сейме Польши.

Некляев вместе с Николаем Статкевичем входит в Белорусский Национальный Конгресс, который взял на себя ответственность за проведение в День Воли 25 марта акции протеста в Минске.


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