Власти украинского города Коломыя официально празднуют годовщину БНР

Власти украинского города Коломыя официально празднуют годовщину БНР2
- 25.03.2017, 11:30
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Над зданием Коломыйского городского совета депутатов в Ивано-Франковской области Украины 25 марта вывесят бело-красно-белый флаг.
Об этом сообщил «Радыё Свабода» народный депутат Украины Игорь Гузь.
Таким образом городские власти присоединяются к празднованию 99-ой годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Этот шаг является «знаком солидарности с белорусскими добровольцами, которые защищают Украину на востоке нашей страны», - заявил городской мэр Игорь Слюзар.
Местные власти называют бело-красно-белый флаг «национальным флагом Беларуси».