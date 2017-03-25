Власти украинского города Коломыя официально празднуют годовщину БНР 2 25.03.2017, 11:30

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Над зданием Коломыйского городского совета депутатов в Ивано-Франковской области Украины 25 марта вывесят бело-красно-белый флаг.

Об этом сообщил «Радыё Свабода» народный депутат Украины Игорь Гузь.

Таким образом городские власти присоединяются к празднованию 99-ой годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Этот шаг является «знаком солидарности с белорусскими добровольцами, которые защищают Украину на востоке нашей страны», - заявил городской мэр Игорь Слюзар.

Местные власти называют бело-красно-белый флаг «национальным флагом Беларуси».