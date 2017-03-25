«Сa Cвятам, сябры!»
- 25.03.2017, 12:30
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Белорусы активно поздравляют друг друга в социальных сетях.
Белорусы всего мира активно поздравляют друг друга с главным национальным праздником – Днем Воли.
С поздравлением обратилась директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы
Об истоках праздника рассказал политический активист, журналист и культурный деятель Франак Вячорка
C призывом выйти на акцию в Минске обратился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский