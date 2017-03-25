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«Подонок лукавый»

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  • 25.03.2017, 15:58
  • 25,353
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сегодняшний День Воли еще больше сплотил белорусов и настроил их на решительную борьбу с режимом.

Об этом «Радыё Свабода» заявил один из участников акции в Минске.

- Подонок лукавый никогда добровольно не остановится в уничтожении своего народа. Он его будет уничтожать, пока не останется он и его подхалимы ментовские. Тут вся молодежь должна объединяться и начинать партизанскую войну. Без вариантов. Добровольно этот подонок свою власть не отдаст.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.


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