«Подонок лукавый»3
- 25.03.2017, 15:58
- 25,353
Сегодняшний День Воли еще больше сплотил белорусов и настроил их на решительную борьбу с режимом.
Об этом «Радыё Свабода» заявил один из участников акции в Минске.
- Подонок лукавый никогда добровольно не остановится в уничтожении своего народа. Он его будет уничтожать, пока не останется он и его подхалимы ментовские. Тут вся молодежь должна объединяться и начинать партизанскую войну. Без вариантов. Добровольно этот подонок свою власть не отдаст.
Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.