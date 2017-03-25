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Минчанка: Всю эту власть нужно менять

  • 25.03.2017, 16:19
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Действия властей объединят людей и заставят действовать.

«Хватали всех подряд, подъехала техника, обычные «Икарусы», маршрутки. Людей хватали и садили в эти маршрутки. Эти методы захвата власти и удерживания методами хапуна, ни к чему не приведут. Они провоцируют людей объединится вместе и действовать их же методами. Нам нужно поступать точно также. Нужно объединятся в маленькие отряды и хапать их. Мне уже за 60, я прекрасно знаю, как все было, его никогда никто не выбирал. На эти выборы никто не ходит. Это захват и удержание власти. Все эти фальсификации, всю эту власть, все нужно менять. Целый аппарат менять. По-другому не может быть», - рассказала участница акции.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.


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