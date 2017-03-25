Активист из Климович: Буду на завтрашней акции! 1 25.03.2017, 16:40

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скриншот svaboda.org

Регионы готовы поддержать минчан и выйти на акции протеста.

«Я впервый раз участвую в подобных акциях, до этого лишь cледил через интернет. На эту акцию мы возлагали большие надежды, но власти брутально подавили протест. Хватали всех подряд, оппозиция или нет, люди выходили с магазинов – их хватали, при мне схватили пожилую женщину, ей стало плохо, ее просто бросили и поехали дальше, прохожие вызвали скорую помощь.

Людей больше не испугаешь, они будут продолжать выходить, людей это только объединит, белорусы разозлены действиями, которые предприняли власти. В Климовичах на завтра запланирована акция протеста, обязательно буду там!»

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.