В соцсетях распространяется призыв выходить завтра в 12-00 на Октябрьскую площадь 1 25.03.2017, 20:49

Плакат с призывом выходить на акцию солидарности распространяют люди в Фейсбуке, ВКонтакте и в «Одноклассниках».

Ранее в сообществе «Студенты Беларуси» появилось обращение:

- Друзья! Это вконец достало. Сегодня на улицах нашей столицы, чудесного города Минска, тысячи людей в чёрном хватали стариков, женщин, студентов, которые вышли на улицу СВОЕГО ГОРОДА, чтобы МИРНО отметить День Воли, а они пришли к нам с дубинками и автозаками. В итоге сотни людей оказались избиты или за решёткой. За что? За то, что любят свою страну и хотят достойной жизни? За то, что чиновники в кабинетах вконец зажрались? Может действительно пришло время показать, что мы не быдло, а народ?

Если вы согласны, то ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ выйти завтра, 26 марта, на Октябрьскую площадь Минска! В 12:00!

Наше требование - освобождение всех несправедливо арестованных во время мирных маршей протеста и Дня Воли!

Давайте покажем, что мы народ! Пожалуйста, максимальный репост!

Как известно, завтра в 12-00 белорусы в регионах также выйдут на главные площади своих городов.