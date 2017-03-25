Рада БНР: Призываем к политическому и экономическому давлению на пророссийский режим в Минске 2 25.03.2017, 21:22

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Совет Белорусской Народной Республики выступил с осуждением насилия против мирных демонстрантов 25 марта.

Совет напоминает, что во всех странах Восточной Европы после их освобождения от советской оккупации или коммунистических диктатур, лицам, которые принимали участие в репрессиях, была дана соответствующая юридическая оценка, передает «Радыё Свабода».

Рада БНР обращает внимание международного сообщества на дальнейшие нарушения прав человека в Беларуси и отсутствие прогресса в деле демократизации.

«Рада БНР призывает страны Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки, Канаду и другие страны Свободного Мира осуществить активное политическое и экономическое давление на пророссийскую диктатуру в Беларуси с целью немедленной демократической трансформации и уважения прав человека в Беларуси», - говорится в заявлении.

Напомним, 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.