Минчанка, молившаяся перед щитами: Пусть хоть один из них меня услышит 14 25.03.2017, 22:21

Фото: Павел Мартинчик

Фотография девушки Люды, которая начала молиться во время того, как милиция проводила задержания участников Дня Воли, потрясла белорусов.

Героиня снимка по просьбе «Салiдарнасцi» поделилась своими мыслями и ощущениями о последних событиях в Минске, а также объяснила свой поступок:

- Я работаю медсестрой. Почему решила пойти? Ну, как уже писали в интернете, «пойти - страшно, не пойти - стыдно». Одно печально - хоть 25 марта праздник, но шли туда многие вовсе не с праздничным настроением. Я несколько лет не ходила на митинги, но, извините, сидеть дома, если за последний месяц сотни людей задержали - не позволяет совесть.

Насчет того, что меня поразило. Методы у власти все те же - напугать, не пустить, задержать. Ну еще прибавилось - отсутствие лидеров. А вот что вызвало возмущение, так это количество задержанных, будто большой «метлой» почистили проспект. Еще была свидетелем, как постоянно дедушку оскорбляли, так как он просто стоял там, где «нельзя».

Насчет молитвы хочу сказать: знаете, если хоть один из тех парней услышал ее, а они слышали... Я не ищу революции, я хочу компромисса без насилия. И еще без амбиций, поэтому мне не стыдно стоять на коленях.