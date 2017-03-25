Евросоюз требует немедленно освободить участников Дня Воли 4 25.03.2017, 22:34

ЕС сделал экстренное заявление по ситуации в Беларуси.

Превентивные аресты и задержания по различным обвинениям накануне Дня Воли в Беларуси, а также санкции в отношении журналистов, освещающих события в Минске, ЕС считает подавлением свободы мнений и собраний. Об этом говорится в заявлении (перевод – tut.by) пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.

«Несмотря на призывы международной общественности к сдержанности, ответ служб безопасности был беспорядочным и неуместным», - констатировала представитель ЕС. В заявлении обращено внимание на обыски и задержания в правозащитном центре «Вясна» и массовые задержания обычных граждан без видимых причин.

«Мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Все задержанные мирные граждане должны быть немедленно освобождены», - подчеркивает Кочиянчич.

Представитель ЕС отмечает, что вопросы соблюдения в Беларуси универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключом к формированию ее отношений с Евросоюзом.

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.