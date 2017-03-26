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Маркус Берг: Третий гол в ворота белорусов был засчитан неверно

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  • 26.03.2017, 8:38
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Фото: pressball.by

Форвард сборной Швеции по футболу рассказал об ошибке бокового арбитра.

Форвард сборной Швеции Маркус Берг рассказал, что третий мяч в ворота белорусов был засчитан неверно. В субботу, 25 марта, шведы выиграли у нашей футбольной сбоной в матче квалификации чемпионата мира-2018 со счетом 4:0.

«На поле я был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот. Чувствовал, что хоть и со скрипом, но мяч проник в ворота. Однако после просмотра повтора в раздевалке увидел, что мяч находился внутри не целиком. Малая его часть заслоняется линией, и в таком случае гол не засчитывают, но боковому судье это разглядеть было трудно. Речь идет о каких-то миллиметрах», - цитирует Берга pressball.by.


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