Героический поступок белорусского патриота на Дне Воли 38 26.03.2017, 8:52

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Журналисты пытаются узнать имя мужественного человека.

Одним из героев Дня Воли стал мужчина в бейсболке - белорусский патриот, который не смог пройти мимо брошенного на землю бело-красно-белого флага.

Режиссер Николай Халезин обратил внимание на поступок минчанина.

Вокруг хватали людей, но лично его омоновцы не трогали.

Когда же они вырвали удочку с флагом у одного из демонстрантов, мужчина громко объявил «Поднимаем флаг обратно!» И с гордостью пошел с ним вдоль проспекта. Бело-красно-белое полотнище снова поднялось над демонстрантами.

Мужчина не мог не понимать, чем закончится история. На него набросились сразу бросились три омоновца, пишет nn.by.

Надеемся, мужчина избежал наказания. Сайт Charter97.org просит его или его родных и друзей откликнуться, чтобы сообщить общественности имя героя.

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.