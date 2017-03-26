«Террористы» против Лукашенко, Якубовича и Давыдько 32 26.03.2017, 18:08

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Фото: nn.by

Что на самом деле произошло на улицах Минска.

Перед 25 марта по каналам Белорусского телевидения шли потоки сюжетов о том, что якобы белорусские «террористы» при поддержке многочисленных украинских «диверсантов» готовы выйти на улицы Минска с «нехорошими целями». Но действительность оказалась абсолютно другой.

Личную ответственность за преступную ложь госпропаганды несут глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько и главный редактор газеты администрации Лукашенко «Советская Белоруссия» Павел Якубович. Эти люди не уйдут от ответственности ни при каких обстоятельствах.

Фото: kp.by

Фото: nn.by

Фото: tut.by

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: nn.by

Фото: svaboda.org

Фото: nn.by