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Белорусские пятиборцы победили в смешанной эстафете на этапе КМ в Каире

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  • 27.03.2017, 12:23
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Кирилл Касьяник и Ирина Просенцова
Фото Белорусской федерации современного пятиборья

Уже по итогам первого вида программы - фехтования - белорусы уверенно занимали первое место.

Белорусские представители современного пятиборья Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник победили в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира в Каире, сообщает БелТА.

По итогам первого вида программы - фехтования - Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник набрали 247 баллов и уверенно занимали первое место.

Успешно сложилось для белорусов плавание и конкур, что позволило им выйти первыми на старт в комбинированном виде (стрельба и кросс). В итоге своего лидерства они не упустили, набрав 1431 очко.

Второе место заняли британцы Майлз Пиллэйдж и Джоанна Мюир - 1403 очка, третьими стали венгерские пятиборцы Тамаш Бенце Фролих и Тамара Алексежев - 1389 баллов. Награждение победителей проводил глава Международного союза современного пятиборья Клаус Шорман.

Он отметил сильную школу этого вида спорта в Беларуси, которая входит в число лучших в мире. "Выступление в эстафете с самого начала получилось удачным. Вместе с Кириллом были серьезно настроены, и главное было отработать все до конца", - рассказала после награждения Ирина Просенцова.


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