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Правительство Германии призвало власти Беларуси освободить задержанных демонстрантов

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  • 27.03.2017, 18:03
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Также Берлин раскритиковал Кремль за массовые задержания участников акций протеста.

Представитель правительства ФРГ напомнил властям в Москве и Минске о необходимости выполнять их обязательства и соблюдать свободу мнений, СМИ и собраний, пишет «Немецкая волна».

Правительство Германии раскритиковало власти России и Беларуси за массовые задержания участников акций протеста. В Берлине с "непониманием и озабоченностью" восприняли собщения о задержании сотен мирных демонстрантов в Москве и других городах России, заявил в понедельник, 27 марта, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт . По его словам, все участники акций, которые до сих пор удерживаются властями, должны быть незамедлительно отпущены.

Как отметил Зайберт, Россия обязалась выполнять принципы, сформулированные в документах Совета Европы и ОБСЕ, среди которых - свобода собраний и мнений. "Соблюдение этих важных принципов имеет большое значение для российской демократии", - сказал он.

Коснувшись событий в Беларуси, Зайберт призвал власти в Минске "как можно скорее" освободить всех, кто был задержан на акциях протеста 25 и 26 марта. По его словам, чрезмерно жесткий ответ сотрудников правоохранительных органов на демонстрации протеста поднимает вопрос о "соразмерности" их действий. Он также напомнил о необходимости соблюдать свободу прессы и собраний в Беларуси.

На акции против коррупции в Москве 26 марта, по данным правозащитников, были задержаны более 1000 человек. В ходе задержания полиция многократно применяла грубую физическую силу против мирных демонстрантов, в том числе против подростков, женщин и пожилых людей. Одним из первых был задержан организатор акции Алексей Навальный.

В Беларуси 25 марта власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли. Несколько сотен участников акции и десятки журналистов были задержаны, некоторые избиты. 26 марта на Октябрьской площади в Минске прошла акция с требованием освободить всех несправедливо задержанных накануне участников акции Дня воли. Снова были задержаны несколько десятков участников, а также журналисты.


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