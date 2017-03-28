Вячеслав Глеб: После Штанге сборную тренируют те, кого и специалистами не назову 4 28.03.2017, 8:09

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Фото: fcgomel.by

Нападающий «Крумкачоў» раскритиковал наставников, которые находились у руля национальной сборной после Бернда Штанге.

«Игры у команды в гостевом матче против шведов не было. Позвонил брат — обратил его внимание на негативные моменты матча, а из позитивного даже не нашелся, что сказать. Не посещали ли мысли, мол, смог бы помочь? Да, были такие. И Саша подтвердил. К сожалению, после Штанге в сборную пришли специалисты, которые... Даже специалистами их называть не стану. Обидно, что сборная прошла мимо меня. Что столько времени мы потратили на этих тренеров. Ведь главный тренер должен способствовать развитию футбола в стране вообще, быть ответственным за единую цель. Как тот же Штанге, как перед ним Байдачный», - цитирует Вячеслава Глеба pressball.by.