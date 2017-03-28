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Россельхознадзор в очередной раз забраковал мясо из Беларуси

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  • 28.03.2017, 14:59
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Ведомство не пустило в РФ 20 тонн белорусской говядины.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретили ввоз в Россию 20 тонн замороженной говядины в полутушах производства «Столинзаготпромторг» (филиал Столинского РайПО, Беларусь), сообщает пресс-служба ведомства.

Груз, задержанный 26 марта в брянском пункте принятия уведомлений «Красный Камень» на автодороге М-13 «Брянск-Гомель», сопровождался сертификатом ветеринарной службы Беларуси. Однако в ходе досмотра были установлены следы зачистки ветеринарных клейм. Кроме того, инспекторы отметили, что санитарное состояние мяса было неудовлетворительным, и оно перевозилось с нарушением температурного режима. Груз возвращен отправителю.

Это не первый в этом месяце случай возврата говядины филиалу «Столинзаготпромторг». Так, 8 марта также в ППУ «Красная Горка» был запрещен ввоз в Россию 5 тонн замороженных блоков из жилованного мяса говядины этой компании. Тогда сотрудников управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям насторожило то, что упаковки с продукцией можно было вскрыть, не нарушая целостности маркировочных этикеток.


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