Они нас бьют, а мы улыбаемся 2 Алена Луцкович

28.03.2017, 16:54

Фото: «Наша Ніва»

Как же так получилось, Народ? Как получилось, что есть мы, а есть они?

Когда, в какой момент произошло это разделение? Они нас боятся и называют отморозками, пятой колонной, говорят, что мы хотим майдана для своей страны. Мы их презираем, ненавидим за то, что лишили нас нашей страны, обзываем фашистами.

Нас разделили. Парни из ОМОНа, робокопы (не знаю, как они правильно называются), да вот хотя бы эти офицеры из Ленинского РОВД, которые меня оформляли… Ведь мы, могли бы ими гордиться.

Если бы нас не разделили. Если бы нас не натравили друг на друга. Как так получилось, что молодые здоровые парни бьют стариков, таскают женщин по земле, бьют дубинками подростков, которые просто гуляют по улице? Они бросают нас в тюрьмы, а мы выходим на улицу, чтобы отмечать наши национальные праздники. У нас свои праздники, а у них свои… Они говорят, что наши праздники националистические и поэтому плохие, а мы говорим, что их праздники советские и ничего не имеют общего с Беларусью, и поэтому плохие. Есть мы, а есть они – это плохо, это очень плохо для всех. Но нас намеренно разделяют, противопоставляют.

Для этого задействована гигантская система пропаганды и промывания мозгов. Особенно важно промывать мозги крепким молодым парням и внушать им чувство ненависти ко всем, чьи праздники отличаются от официальных, ко всем, кто говорит на роднай мове, ко всем, кто имеет годнасць и мужество противостоять беззаконию и вседозволенности власти, ко всем кто перед лицом опасности трусливо не бежит. Старики, женщины, дети это неважно… Важно, что они не такие как они, и хотят для себя не сытого рабства, а свободы.

Они нас бьют, а мы улыбаемся.

Алена Луцкович