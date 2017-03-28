Глава МИД ФРГ социал-демократ Габриэль резко осудил действия белорусских властей

Глава МИД ФРГ социал-демократ Габриэль резко осудил действия белорусских властей2
- 28.03.2017, 20:15
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что люди, которые вышли на улицы в День Воли «реализовали право на свободу мнений».
Силовое противостояние этому и задержания, в том числе журналистов, Зигмар Габриэль назвал неадекватной реакцией, передает tut.by.
Глава МИД ФРГ высказался за скорейшее освобождение всех арестованных.
«Не должно быть никаких необоснованных арестов и решений судов только за то, что люди говорят, что думают, — заявил Зигмар Габриэль. — Открытое общество должно быть толерантно к различным мнениям и не может противостоять обсуждению критических вопросов. Ответственные органы должны не только уважать право на мирные демонстрации и свободу мнений, но и обеспечивать то, чтобы люди могли им воспользоваться».