Минчане: Нам стыдно, что не вышли на акцию 28.03.2017, 20:48

Одни готовы выходить на акции, другие имеют возможность помочь материально.

За участие в Дне Воли задержали около 1000 человек. Большинство оштрафовали. Арестовали несколько десятков человек, передает «Белсат».

Прохожие на улицах Минска в унисон говорят, что готовы поддержать задержанных. Одни готовы выходить на акции, другие имеют возможность помочь материально.

«Я бы с удовольствием помогла людям. Конечно, если их ни за что оштрафовали или посадили, им хочется помочь», – говорит молодая девушка.

«Мы готовы. Сидим в офисе и всем стыдно, что тогда не пошли», – говорит прохожий.

«Я очень разочарована такой мелочностью властей и таким низким уровнем наших силовых структур. Я парализована», – говорит женщина.

«Готов перевести деньги на штрафы тем, кого задержали», – высказывается минчанин.