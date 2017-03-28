МИД Франции осудил действия белорусских властей 25 марта 1 28.03.2017, 21:35

Франция призвала белорусские власти соблюдать свободу собраний, ассоциаций и слова.

Франция «высказывает серьезную озабоченность» жестким разгоном мирной демонстрации и многочисленными задержаниями 25 марта, передает tut.by.

«Международное сообщество настойчиво призывало соблюдать свободу собраний, ассоциаций и слова», — говорится в заявлении пресс-службы МИД Франции.

С критическим заявлением сегодня выступили и участники VIII сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины.

Ранее и другие европейские и американские структуры и политики осудили действия белорусских властей.

Как известно, у власти во Франции находится Социалистическая партия.