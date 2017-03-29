Как омоновцы вчетвером избивали 75-летнего офицера Щукина 16 29.03.2017, 10:52

10,072

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Известный правозащитник находится в военном госпитале.

После задержания 25-го марта ОМОНом Валерия Щукина доставили с гипертоническим кризом в военный госпиталь. Путь в медицинское учреждение офицера в отставке и бывшего депутата Верховного Совета начался с задержания около 14 часов на площади Калинина, пишет nn.by.

По словам Щукина, в тот момент на площади рядом с памятником советскому деятелю находилось около 100 человек. Независимо от того, собирались ли присутствующие в тот день на акцию, посвященную 99-й годовщине провозглашения БНР, их безжалостно задерживали. ОМОН заводил людей не в автозак, а в обычный рейсовый городской автобус «МАЗ».

«Я, как и многие другие люди, на площади не делал ничего противозаконного, просто был по улице. Конечно, я направлялся к кинотеатру «Октябрь», где должна была состояться акция, но даже не дошел. На всех, кто подходил к площади Калинина, налетали омоновцы, скручивали и вели в автобус. Подлетели и ко мне, я идти отказался, потому что не понимал причины их любопытства ко мне, они ничего не объясняли, били и забирали», — говорит Валерий Щукин.

В результате офицера в отставке повалили на землю и вчетвером тащили по земле. Правда, сначала, для верности, ударили резиновой дубинкой по ноге.

«Тянули так, что испортили сапоги, сильно запачкали и разодрали одежду, и при этом ничего даже не объясняли. Абсолютно ничего! Что и почему?! На ногу я после удара последующие три часа я наступить не мог даже, и след от дубинки остался», - рассказал правозащитник.

Валерий Щукин утверждает, что уже в автобусе на некоторых людей, которые выражали несогласие с задержанием или просто задавали вопросы, оказывалось давление. Спецназовцы просто выкручивали руки и надевали наручники на каждого, кто отказывался молчать. Щукина, возможно, из-за возраста не трогали. Задержанных доставили в Заводской РУВД.

«Всех арестованных, независимо, девушек или парней, старых или молодых, заставляли стоять лицом к стене около здания РУВД. Люди, некоторые, так около трех часов держались. Я так стоять не мог и сразу сел на бетон. На холодный и грязный бетон, так как не мог стоять и не хотел. Что это за порядки такие, когда людям не объясняют причины задержания и еще так издеваются? Так просидел около трех часов», - говорит Валерий Щукин.

После трехчасового пребывания под стенами РУВД задержанных завели в подвал милицейской учреждения. Щукин уверен, что их вели два этажа под землю, где пахло строительными работами и краской. В подвале на всех составлялись протоколы.

«Я подписывать бумаги и общаться с милиционерами отказывался, так как не совершал никаких нарушений. Но они и без моих слов и подписей составили какие-то бумаги, которые я так и не увидел. Кто-то вызвал скорую помощь. Медики выяснили, что у меня гипертонический криз и давление 210/100, и забрали в больницу.

Уже там, после того, как мне оказали помощь, я оформил обращение в прокуратуру и соответствующие органы по факту избиения и неправомочного применения силы со стороны сотрудников милиции. Состояние теперь уже нормальное, правда, нога до сих пор болит и напоминает о задержании. След и шрам небольшой остался. Хорошо тот омоновец приложился, профессионал, видно. Правда, очень устаю еще даже от прогулок по территории [госпиталя]. И как после таких действий можно любить эту власть? И это же не я один в такой ситуации оказался, но и молодые ребята и девушки», — подытожил Валерий Щукин.

Офицер в отставке Щукин находится теперь на стационарном лечении в Главном военном госпитале.