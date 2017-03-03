На границе Беларуси с ЕС снова выросли очереди из авто 2 3.03.2017, 9:28

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Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из страны.

Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БелТА.

По оперативной информации на 8.00 3 марта, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 70 фур, в "Беняконях" - 21 грузовой автомобиль, в "Котловке" - 30, в "Привалке" - 20 автомобилей.

Выезда в Латвию в "Урбанах" ожидают 65 грузовиков.

На белорусско-польской границе 314 легковых автомобилей зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси. В пункте пропуска "Брузги" - 57, в "Берестовице" - 77, в "Домачево" - 30, в "Бресте" - 150 машин.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.