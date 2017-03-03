Первому упоминанию Минска – 950 лет 3.03.2017, 11:27

Миниатюра из Радзивилловской летописи

Город был упомянут в связи с Битвой на реке Немиге.

В конце X века Владимир Святославич (в то время новгородский князь) разорил Полоцк, убил княжившего там Рогволода, насильно взял в жёны его дочь Рогнеду и присоединил город к своим владениям. В 1021 году полоцкий князь Брячислав, внук Владимира Святославича напал на Новгород, и на обратном пути был настигнут киевским князем Ярославом Мудрым (сыном Владимира Святославича) на реке Судоме, разбит здесь его войсками и бежал, оставив пленных и награбленное. В 1021 году был заключён мир, по которому за Брячиславом были закреплены Витебск и Усвят.

Сын Брячислава полоцкий князь Всеслав по прозвищу Чародей в 1065 году держал в осаде Псков, разбил новгородского князя Мстислава Изяславича (сына Изяслава Ярославича) и разграбил Новгород, продолжив тем самым войну за власть между Рюриковичами, против своих двоюродных дядьёв Ярославичей (сыновей Ярослава Мудрого). Ярославичи вторглись в Полоцкое княжество, взяли Минск и вышли на реку Немигу.

Ход сражения

Войска сошлись на берегах реки Немиги и 7 дней стояли друг против друга в глубоком снегу. Наконец Всеслав Полоцкий в полнолуние начал атаку, и много воинов пало с обеих сторон. По словам киевского летописца, Всеслав потерпел поражение от трёх Ярославичей — Изяслава Киевского, Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского. Битва описана в Слове о полку Игореве:

…на Немиге снопы стелют из голов, бьют цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу из тела…

Битва на реке Немиге является одной из крупнейших и наиболее кровавых междоусобных битв на Руси.

По словам киевского летописца, Всеслав потерпел поражение и бежал, но Ярославичи не преследовали его. Через 4 месяца после битвы Ярославичи позвали его на переговоры, целовали крест и обещали безопасность, однако нарушили своё обещание — схватили вместе с двумя сыновьями, отвезли в Киев и заключили в земляную тюрьму. В результате киевского восстания 1068 года Всеслав был освобождён из заключения и ненадолго занял киевский престол. В 1071 году ему удалось вернуть Полоцкое княжество.